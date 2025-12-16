ترامب يرفع دعوى تشهير ضدّ BBC

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، على خلفية تعديل أُجري على خطابه في 6 جانفي 2021 ضمن فيلم وثائقي من برنامج “بانوراما”.

ووفقاً لوثائق قدمت لمحكمة في فلوريدا، اتهم ترامب “بي بي سي” بالتشهير وانتهاك قانون للممارسات التجارية.

وكانت “بي بي سي” قد اعتذرت لترامب في نوفمبر الماضي لكنها رفضت مطالبته بتعويضات، وقالت إنها لا توافق على وجود أي “أساس لمطالبة بالتشهير”.

واتهم الفريق القانوني لترامب “بي بي سي” بتشويه سمعته من خلال “التلاعب المتعمد والخبيث والمضلل بخطابه”.

وفي خطابه في 6 جانفي 2021، وقبل وقوع أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي، قال ترامب لحشد من الناس “سنسير إلى الكابيتول، وسنحيّي أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء النواب الشجعان لدينا، رجالاً ونساءً”. وبعد مرور أكثر من 50 دقيقة في الخطاب، قال “ونحن نقاتل.. نقاتل بضراوة”.

وفي برنامج “بانوراما”، أظهر مقطعٌ مصوّر ترامب وكأنه يقول “سنسير إلى الكابيتول وسأكون هناك معكم.. ونحن نقاتل.. نقاتل بكل قوة”.

وأقرت بي بي سي بأن التحرير أعطى “انطباعاً خاطئاً” بأنه “وجّه دعوة مباشرة إلى عمل عنيف”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا ترى وجود أساس لدعوى تشهير.

وفي نوفمبر انتقدت مذكرة داخلية مسربة من “بي بي سي” طريقة تحرير الخطاب، مما أدى إلى استقالة المدير العام تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تورنيس.

وقبل رفع ترامب للدعوى، رد محامو “بي بي سي” بشكل مفصل على ادعاءات الرئيس.

وقال المحامون إنه لا سوء نية في عملية التحرير، وإن البرنامج لم يتسبب بضرر لترامب إذ أُعيد انتخابه بعد وقت قصير من بثه.

