Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب يرفع دعوى تشهير ضدّ BBC

ترامب يرفع دعوى تشهير ضدّ BBC

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، على خلفية تعديل أُجري على خطابه في 6 جانفي 2021 ضمن فيلم وثائقي من برنامج “بانوراما”.

ووفقاً لوثائق قدمت لمحكمة في فلوريدا، اتهم ترامب “بي بي سي” بالتشهير وانتهاك قانون للممارسات التجارية.

وكانت “بي بي سي” قد اعتذرت لترامب في نوفمبر الماضي لكنها رفضت مطالبته بتعويضات، وقالت إنها لا توافق على وجود أي “أساس لمطالبة بالتشهير”.

واتهم الفريق القانوني لترامب “بي بي سي” بتشويه سمعته من خلال “التلاعب المتعمد والخبيث والمضلل بخطابه”.

وفي خطابه في 6 جانفي 2021، وقبل وقوع أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي، قال ترامب لحشد من الناس “سنسير إلى الكابيتول، وسنحيّي أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء النواب الشجعان لدينا، رجالاً ونساءً”. وبعد مرور أكثر من 50 دقيقة في الخطاب، قال “ونحن نقاتل.. نقاتل بضراوة”.

وفي برنامج “بانوراما”، أظهر مقطعٌ مصوّر ترامب وكأنه يقول “سنسير إلى الكابيتول وسأكون هناك معكم.. ونحن نقاتل.. نقاتل بكل قوة”.

وأقرت بي بي سي بأن التحرير أعطى “انطباعاً خاطئاً” بأنه “وجّه دعوة مباشرة إلى عمل عنيف”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا ترى وجود أساس لدعوى تشهير.

وفي نوفمبر انتقدت مذكرة داخلية مسربة من “بي بي سي” طريقة تحرير الخطاب، مما أدى إلى استقالة المدير العام تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تورنيس.

وقبل رفع ترامب للدعوى، رد محامو “بي بي سي” بشكل مفصل على ادعاءات الرئيس.

وقال المحامون إنه لا سوء نية في عملية التحرير، وإن البرنامج لم يتسبب بضرر لترامب إذ أُعيد انتخابه بعد وقت قصير من بثه.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

543
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

434
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
365
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
336
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
336
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
333
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
333
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
333
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
310
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
288
أخر الأخبار

باجة: تقدّم موسم جني الرمان والصابة في حدود 12 ألف طن [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى