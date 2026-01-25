ترامب يشيد بالجيش البريطاني : “لا مثيل له باستثناء الولايات المتحدة”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هجومه على بريطانيا، بعدما تسبب في حالة غضب غير مسبوقة داخل حكومة المملكة المتحدة، حيث أشاد ترامب بالقوات البريطانية، ووصف الجيش البريطاني بأن لديه روحًا معنوية عالية و إخلاصًا لا يُضاهى باستثناء الولايات المتحدة.

و بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، كتب ترامب على موقع «تروث سوشيال» : «سيظل جنود المملكة المتحدة العظماء و الشجعان دائمًا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية!».

و تابع قائلًا : «في أفغانستان، استُشهد 457 جنديًا و أصيب كثيرون بجروح بالغة و كانوا من أعظم المحاربين على الإطلاق.

إنها رابطة أقوى من أن تُكسر. إن الجيش البريطاني، بروحه العالية و إخلاصه، لا يُضاهى (باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية!). نحبكم جميعًا، وسنظل نحبكم دائمًا!».

و جاءت هذه الرسالة بعد موجة من ردود الفعل الغاضبة على تصريحات الرئيس، التي قلل فيها من شأن دور قوات حلف الناتو في أفغانستان.

و أثارت هذه التصريحات حفيظة حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، لا سيما بعد أسبوع شهد توترًا شديدًا في العلاقات داخل الحلف، جراء تهديداته بالسيطرة على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك، إحدى الدول الأعضاء في الناتو.

و كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر و الأمير هاري، الذي شارك في الحرب، من بين المنتقدين لهذه التصريحات، حيث وصفها ستارمر بأنها «مهينة و مروعة بكل صراحة».

و أثار ستارمر القضية لاحقًا خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، يوم السبت، حيث ناقشا «الجنود البريطانيين و الأمريكيين الشجعان الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب في أفغانستان، والذين لم يعد الكثير منهم إلى ديارهم»، وفقًا لما صرح به متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء البريطاني (داونينج ستريت).

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



