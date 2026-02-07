Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب يشيد بالمحادثات مع إيران

ترامب يشيد بالمحادثات مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران ، معتبرا أن طهران تبدو راغبة بشدة في التوصل إلى اتفاق.

و أضاف ترمب أن واشنطن ليست تحت ضغط زمني في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أن بلاده تمتلك متسعا من الوقت للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في المقابل على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

و في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أكد ترمب أن جولة جديدة من اللقاءات ستُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

و التقى الوفدان الإيراني والأمريكي، أمس الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، في أولى جولات الحوار بين الجانبين، والتي وصفها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بأنها كانت جادة للغاية.

و في موازاة المسار الدبلوماسي، لوّح ترمب مجددا بالخيار العسكري، معلنا أن أسطولا بحريا ضخما يتجه نحو الشرق الأوسط وسيصل إلى المنطقة قريبا، قائلا “سنرى كيف ستسير الأمور”.

و حذر الرئيس الأمريكي من عواقب في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

و كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن مجموعة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” الهجومية أبحرت في بحر العرب، ترافقها سفن إمداد وزوارق تابعة لخفر السواحل الأمريكي، في حين حلّقت طائرات الجناح الجوي التاسع فوق الحاملة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

482
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

415
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)
385
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
348
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
310
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
292
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
291
الأخبار

رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟
280
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
268
اقتصاد وأعمال

تونس : التضخم يهبط إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021
267
الأخبار

الحرس الثّوري الإيراني يحتجز ناقلتَيْ نفط في الخليج

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى