ترامب يشيد بالمحادثات مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران ، معتبرا أن طهران تبدو راغبة بشدة في التوصل إلى اتفاق.

و أضاف ترمب أن واشنطن ليست تحت ضغط زمني في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أن بلاده تمتلك متسعا من الوقت للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في المقابل على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

و في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أكد ترمب أن جولة جديدة من اللقاءات ستُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

و التقى الوفدان الإيراني والأمريكي، أمس الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، في أولى جولات الحوار بين الجانبين، والتي وصفها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بأنها كانت جادة للغاية.

و في موازاة المسار الدبلوماسي، لوّح ترمب مجددا بالخيار العسكري، معلنا أن أسطولا بحريا ضخما يتجه نحو الشرق الأوسط وسيصل إلى المنطقة قريبا، قائلا “سنرى كيف ستسير الأمور”.

و حذر الرئيس الأمريكي من عواقب في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

و كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن مجموعة حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” الهجومية أبحرت في بحر العرب، ترافقها سفن إمداد وزوارق تابعة لخفر السواحل الأمريكي، في حين حلّقت طائرات الجناح الجوي التاسع فوق الحاملة.

