ترامب يصدر تعليمات بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عبر “تروث”، أنّ مناقشات “إيجابية للغاية وبنّاءة إلى أقصى حد” جرت مع إيران خلال اليومين الماضيين، وذلك في ظل توترات شديدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ووأضاف في منشور على “تروث “إنّ محادثات تُجرى حاليا بهدف التوصل إلى حل “كامل وشامل” بشأن التحركات الأمريكية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أفاد دونالد ترامب بأنه أصدر تعليماته إلى وزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية التي تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، إلى جانب البنية التحتية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ تطور الأوضاع سيبقى، من الآن فصاعدا، رهينا بنتائج الاجتماعات والمباحثات الجارية، بما يفتح الباب أمام احتمال خفض التصعيد، شرط نجاح المفاوضات.

