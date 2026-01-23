ترامب يصعّد ضد إيران: استعراض قوة أم مقدّمة لمواجهة عسكرية؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر في منطقة الخليج، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجّه ما وصفه بـ«أرمادا» بحرية أمريكية نحو إيران، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول أهداف واشنطن الحقيقية: هل هي مجرّد سياسة ضغط قصوى أم تمهيد فعلي لمواجهة عسكرية وتغيير للنظام الإيراني؟

وفي هذا السياق، أوضح فريد العليبي، المحلل السياسي، في تصريح لـتونس الرقمية، أن الرئيس الأمريكي لا يسعى بالضرورة إلى شن حرب مباشرة، بل يراهن على إخضاع إيران دون إطلاق رصاصة واحدة، عبر سياسة مركّبة تقوم على التهديد المكثف والضغط النفسي والسياسي.

استراتيجية التهديد بدل المواجهة المباشرة

ووفق العليبي، يعتمد ترامب على مسارين متلازمين:

الأول يتمثل في التهديد العسكري العلني وإظهار الجاهزية القصوى، والثاني يقوم على إجبار الأطراف الدولية والإقليمية على الاصطفاف أو الصمت. فإذا ما رضخت الأطراف المعنية، يتم التراجع عن الخيار العسكري، أما في حال الرفض، فإن واشنطن لا تتردد في الانتقال إلى الفعل.

وأشار المحلل إلى أن هذه المقاربة تقوم على المراوغة والخداع السياسي، وهي أساليب يتقنها ترامب، خاصة في ما يتعلق باختيار توقيت تصريحاته وتحركاته، مستشهداً بما حصل سابقاً في فنزويلا، حين انتقل من الضغوط إلى التدخل المباشر بعد فشل سياسة الإخضاع.

هدف غير معلن: تغيير بنية الحكم في إيران

وأضاف العليبي أن الهدف الحقيقي لهذا التصعيد لا يقتصر على تعديل سلوك طهران، بل يتجاوز ذلك إلى إضعاف أو تغيير بنية النظام السياسي الإيراني، خاصة هيمنة القيادات الدينية على القرار السياسي والعسكري. ويُعتقد أن واشنطن تراهن على تفكيك هذا النفوذ من الداخل، دون خوض حرب شاملة مكلفة.

سيناريوهان محتملان… والعامل الدولي حاسم

وبحسب التحليل، فإن المشهد يتجه نحو أحد سيناريوهين: إما استسلام إيران للضغوط الأمريكية وتقديم تنازلات كبرى دون مواجهة عسكرية، أو إصرار طهران على الرفض، ما قد يفتح الباب أمام ضربات عسكرية محدودة أو تصعيد أكبر.

غير أن العليبي شدد على أن هذه السيناريوهات تبقى مرهونة بمواقف قوى دولية كبرى، وفي مقدمتها الصين وروسيا، اللتان قد تشكلان عنصر توازن أو ردع في حال قررتا الوقوف بوضوح في وجه التحركات الأمريكية.

