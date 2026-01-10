Français
الأخبار

ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الإئتمان لمدة عام

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سقف مؤقت بنسبة 10% على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام واحد، معتبرا أن المستهلكين الأمريكيين يتعرضون لـ”الاستغلال” .

و ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن ترامب قال في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن تطبيق السقف المقترح ينبغي أن يبدأ اعتبارا من 20 جانفي، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لعودته إلى البيت الأبيض، دون أن يوضح الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا الإجراء، أو ما إذا كان سيعتمد على التزام طوعي من شركات بطاقات الائتمان أم على تدخل تنظيمي حكومي لفرضه.

و أوضح الرئيس الأمريكي أن هدف الخطوة هو تعزيز “القدرة على تحمل التكاليف”، و هو شعار سبق أن طرحه خلال حملته الانتخابية في سبتمبر 2024، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة على الأسر الأمريكية.

و تأتي الدعوة في وقت أصبحت فيه قضية غلاء المعيشة مصدر قلق متزايد للرأي العام الأمريكي و تحديا سياسيا للإدارة الحالية، بعد سنوات من التضخم التراكمي.

و حذرت مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى من أن فرض سقف على أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرة في بيان مشترك إلى أن هذه الخطوة قد تقلص توافر الائتمان وتضر بالمستهلكين والشركات الصغيرة، وقد تدفع بعض العملاء إلى اللجوء إلى بدائل أقل تنظيما وأكثر تكلفة.

و يرى محللون، أن تحديد سقف منخفض للفائدة قد يدفع البنوك إلى تشديد معايير الإقراض، ما قد يحد من وصول ذوي الدخل المنخفض وأصحاب السجل الائتماني الضعيف إلى التمويل، ويعمق الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع.

يذكر أن البيت الأبيض وهيئات مصرفية معنية لم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية تفصيلية بشأن المقترح.

تعليقات

