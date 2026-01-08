ترامب يطالب ماكرون بالزيادة في أسعار الأدوية… أحمد ونيس يؤكّد انّ العالم يعيش مناخا جديدا من العلاقات الدّولية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس على مقطع المطالب التي وجّهها الرّئيس الامريكي دونالد ترامب لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون و التي كان فيها نوعا من التهديد و التهكّم في نفس الوقت، حيث طالب ترامب الرّئيس الفرنسي بالزيادة في سعر الادوية كما هو الامر بالولايات المتّحدة و ان تمّ رفض مطلبه فسيتمّ فرض زيادة في الأداءات الجمركية على كلّ السلع المتوجهة نحو أمريكا بنسبة 25 %…

و قال ونيس إنّ العلاقة ما بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا تتجاوز ماكرون و هي أبعد من هذا، لانّ العلاقات التّجارية بين الولايات المتحدة الامريكية و الدّول الاوروبية و حتى دول العالم أجمع هي علاقات انطلقت بتهديد قبل حصر أي قطاع من القطاعات ومنها قطاع الادوية الذّي تعتبر أوروبا متطورة نوعا ما فيه مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية.

و أوضح الوزير السابق أنّ ترامب قبل توليه للحكم شدّد على كون التعاريف الجمركية ستكون مع جميع دول العالم، و من ثمّ انطلق في عمليات التفاوض من منطق قوّة، و بقي في هذا المنطق بل و أضاف استعمال القوة أو استعمال السلاح في دول القطر الامريكي مثل فنزويلا و هو حاليا يهدد اوروبا في علاقة بجزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، ما يؤكّد أنّ هناك مناخ جديد في العلاقات الدّولية إذ أنّ النظام الذي كان موجود سابقا من التحالف بين الولايات الكتحدة الأمريكية و أوروبا الغربية انفصل.

و رجّح ونيس أنّ فرنسا في ما يتعلّق بهذا الموضوع ستعرض الانطلاق في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخصّ الأدوية و من المتوقع ان لا يقبل ترامب بالدّخول في مفاوضات مما يعني أنّ الحالة ستتأزم بصفة شديدة، وفق تعبيره.

و تابع ونيس القول إنّه من المتوقع أيضا بعد تأزّم الأمور أن يسعى الاتحاد الاوروبي إلى ايجاد حلّ لكن في الحقيقة الامور لن تحلّ بصفة تقليدية كما كان الامر سابقا مع الولايات المتحدة الامريكة و فرنسا ايضا.

