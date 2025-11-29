ترامب يعفو عن رئيس هندوراس السابق بعد الحكم بسجنه 45 عاما في قضية مخدرات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيصدر عفواً شاملاً عن رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي أدانته هيئة محلفين أمريكية العام الماضي بالتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، في قضية مخدرات واسعة النطاق.

و قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، أمس الجمعة: “سأمنح عفواً كاملاً وشاملاً للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي عومل بقسوة شديدة وبشكل غير عادل، وفقًا للعديد من الأشخاص الذين أحترمهم كثيرًا”.

و قالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا الخبر جاء بمثابة صدمة ليس فقط للهندوراسيين، بل أيضاً للسلطات الأمريكية التي بنت قضية كبرى وحكمت بإدانة السيد هيرنانديز، حيث اتهمته هذه السلطات بتلقي رشاوى خلال حملته الانتخابية من خواكين جوزمان، الزعيم السابق سيئ السمعة لكارتل سينالوا في المكسيك المعروف باسم “إل تشابو”، وبإدارة بلاده في أمريكا الوسطى كدولة مخدرات.

و وصف القاضي بي. كيفن كاستيل هيرنانديز فى هذه القضية بأنه “سياسي ذو وجهين متعطش للسلطة، يتنكر في صورة مناضل ضد مكافحة المخدرات بينما يتعاون مع تجار المخدرات”.

و طلب الإدعاء من القاضي التأكد من أن هيرنانديز سيموت خلف القضبان، مشيراً إلى إساءة استخدامه للسلطة، وارتباطاته بالتجار الذين يتبنون العنف، إلى جانب الدمار الهائل الذي يسببه الكوكايين.

و كان قد تم تسليم هيرنانديز إلى الولايات المتحدة فى عام 2022.

و أشارت نيويورك تايمز إلى أن الملاحقة القضائية لهيرنانديز امتدت طوال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وانتهت خلال فترة رئاسة جو بايدن. وحكم على هيرنانديز بالسجن 45 عامًا في المحكمة الفيدرالية الجزئية في مانهاتن، مُنهيًا بذلك ما وصفه الإدعاء العام بأنه مؤامرة واسعة النطاق.

و رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تمت محاكمة هيرنانديز، التعليق، بينما وصف أحد عملاء إدارة مكافحة المخدرات، الذي عمل على التحقيق في قضية هيرنانديز رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنًا عن هذه المسألة، قرار العفو بأنه “جنون”.

