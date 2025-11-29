Français
الأخبار

ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل

ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل.

و كتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل”.

و أفادت وكالة “تاس” في وقت سابق من اليوم بأن إسبانيا والبرتغال نصحت شركات الطيران في بلديهما بعدم التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي خلال الأيام المقبلة.

و يأتي هذا المنشور بعد أن قال ترامب أمس إن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيرا إلى أن عمليات برية ستبدأ “قريبا جدا”.

و وفق شبكة “سي أن أن” فإن تصريحات ترامب تؤكد أنه حسم أمره بشأن فنزويلا بعد إحاطات استخباراتية رفيعة المستوى واستعراض للقوات الأمريكية في المنطقة.

و منذ سبتمبر الماضي أذن ترامب بتوجيه ضربات استهدفت زوارق تزعم واشنطن أنها لتجار المخدرات في مياه فنزويلا بالبحر الكاريبي.

و دمرت هذه الضربات عشرات الزوارق وخلفت أكثر من 80 قتيلا، فيما قال ترامب إن “أيام مادورو زعيما لفنزويلا باتت معدودة”، مؤكدا أن “واشنطن لا تعتزم شن الحرب على كاراكاس”.

