ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل.

و كتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل”.

و أفادت وكالة “تاس” في وقت سابق من اليوم بأن إسبانيا والبرتغال نصحت شركات الطيران في بلديهما بعدم التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي خلال الأيام المقبلة.

و يأتي هذا المنشور بعد أن قال ترامب أمس إن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيرا إلى أن عمليات برية ستبدأ “قريبا جدا”.

و وفق شبكة “سي أن أن” فإن تصريحات ترامب تؤكد أنه حسم أمره بشأن فنزويلا بعد إحاطات استخباراتية رفيعة المستوى واستعراض للقوات الأمريكية في المنطقة.

و منذ سبتمبر الماضي أذن ترامب بتوجيه ضربات استهدفت زوارق تزعم واشنطن أنها لتجار المخدرات في مياه فنزويلا بالبحر الكاريبي.

و دمرت هذه الضربات عشرات الزوارق وخلفت أكثر من 80 قتيلا، فيما قال ترامب إن “أيام مادورو زعيما لفنزويلا باتت معدودة”، مؤكدا أن “واشنطن لا تعتزم شن الحرب على كاراكاس”.

