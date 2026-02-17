Français
ترامب يعلن استعداده لحل الخلاف بين الإمارات والسعودية ويؤكد: يمكنني حله بسهولة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سينخرط في حل الخلاف القائم بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته في إمكانية تسويته «بسهولة».

وردًا على سؤال أحد الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بشأن انخراطه في هذا الملف، قال ترامب: «لم أنخرط بعد، لكنني سأفعل ذلك»، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «يمكنني حل الأمر بسهولة. نعم، بالفعل هناك خلاف بينهما، ويمكننا حله بسهولة»، مشيرًا إلى خبرته في التعامل مع النزاعات الدولية. وتابع: «أنا أعمل على إيجاد حلول للحروب وللعديد من الخلافات بين الدول، وقد لاحظتم ذلك… هذا خلاف يسهل حله»، على حد تعبيره.

وشهدت العلاقات بين البلدين الخليجيين، اللذين يمثلان أكبر اقتصادين في العالم العربي، توترًا غير مسبوق أواخر العام الماضي. وقد أسفر ذلك عن انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، عقب طلب من الحكومة اليمنية الشرعية.

وفي 26 جانفي، صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بوجود «اختلافات في وجهات النظر» بين الرياض وأبوظبي، موضحًا أن الإمارات قررت الانسحاب من اليمن، فيما ستتولى السعودية تحمّل المسؤولية في هذا الملف.

