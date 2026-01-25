ترامب يعلن الطوارئ في 10 ولايات بسبب عاصفة ثلجية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إعلان حالة الطوارئ في عشر ولايات هي: تينيسي و جورجيا و نورث كارولاينا و ميريلاند و أركنسوا و كنتاكي و لويزيانا وميسيسيبي و إنديانا و وست فرجينيا.

و قال ترمب -في منشور على منصة تروث سوشيال- إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات لضمان سلامة المواطنين من تداعيات العاصفة الثلجية التي تجتاح ولايات كثيرة في البلاد، مؤكدا أن السلطات الفدرالية تعمل بشكل وثيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية في هذه الولايات، و مع حكام الولايات و فرق الطوارئ المحلية.

و ضربت عاصفة شتوية كبرى السبت الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيرها على أكثر من 170 مليون أمريكي في أكثر من 30 ولاية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية.

و تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تتسبب العاصفة “فيرن” في تراكمات ثلجية واضطرابات في حركة المرور وانقطاعات في التيار الكهربائي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



