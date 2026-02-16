ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الدول الأعضاء في ما يُعرف بـ“مجلس السلام” تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، معربًا عن تفاؤله بنتائج الاجتماع الرسمي الأول للمجلس المرتقب عقده الخميس المقبل في واشنطن.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، استعرض ترامب طموحاته على الساحة الدولية، مشيرًا إلى ما اعتبره إنجازات لإدارته، من بينها المساهمة في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وتقديم رؤية وصفها بالطموحة لتحسين أوضاع المدنيين في غزة.

طموح نحو سلام أوسع

وتحدث الرئيس الأمريكي عن إمكانية تحقيق سلام عالمي، واصفًا “مجلس السلام” بأنه قد يصبح “أهم هيئة دولية في التاريخ”، نظرًا لما يمتلكه من “إمكانات غير محدودة”، وفق تعبيره.

وأضاف ترامب أنه أطلق في شهر أكتوبر الماضي خطة تهدف إلى إنهاء الصراع في غزة بشكل نهائي، لافتًا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنّى هذه الرؤية بالإجماع. كما أكد أن إدارته ساهمت في تسريع وصول المساعدات الإنسانية وضمان إطلاق سراح جميع الأسرى، سواء الأحياء منهم أو المتوفين.

تأسيس رسمي ودعم دولي

وأشار ترامب إلى أن نحو عشرين عضوًا مؤسسًا بارزًا انضموا إليه خلال اجتماع عُقد الشهر الماضي في دافوس بسويسرا للاحتفال بالتأسيس الرسمي لـ“مجلس السلام”، حيث تم تقديم تصور شامل يركز على دعم المدنيين في غزة، مع التطلع لاحقًا إلى توسيع الجهود باتجاه تحقيق سلام عالمي.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيشارك شخصيًا في اجتماع المجلس الذي سيُعقد في “معهد دونالد جيه ترامب للسلام” بالعاصمة واشنطن، وسط ترقب لما قد يسفر عنه اللقاء من مبادرات جديدة على الصعيدين الإنساني والسياسي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



