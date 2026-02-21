ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المئة.

و قال ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة “تروث سوشال”: “استنادا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأميركا بشكلٍ صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

و أضاف : “وبعد أشهر عديدة من التفكير، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، أنني سأرفع، اعتبارًا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب (حتى توليتُ زمام الأمور!)، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%”.

و تابع : “خلال الأشهر القليلة القادمة، ستُحدد إدارة ترامب الرسوم الجمركية الجديدة والمسموح بها قانونا، والتي ستُواصل مسيرتنا الناجحة للغاية في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى – أعظم من أي وقت مضى! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

وكان ترامب انتقد بشدة قرار المحكمة العليا الأخير بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، واصفا إياه بأنه “مخيب جدا للآمال” و”سخيف”، لكنه أكد في الوقت ذاته امتلاكه لخيارات بديلة.

