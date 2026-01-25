Français
الأخبار

ترامب يعلن مقاطعة مباراة السوبر بول هذا العام

لن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطولة سوبر بول الرياضية المقررة الأسبوع المقبل و هي أشهر الفعاليات الرياضية فى الولايات المتحدة.

و أشار ترامب إلى اعتراضه على الفنانين الذين سيؤدون فقرات موسيقية خلال فترة الاستراحة بين شوطى المباراة.

و قال ترامب في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» من المكتب البيضاوي أنه سيقاطع مباراة السوبر بول هذا العام و أنّه لا يحب الفنانين الذين تم اختيارهم لعرض ما بين الشوطين.

و أوضح ترامب أنه غير راضٍ عن مشاركة نجم الراب اللاتيني باد باني و فرقة غرين داي التي أُعلن انضمامها مؤخرًا و كلاهما من منتقدي الرئيس، في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) الذي سيُقام في 8 فيفري في سان فرانسيسكو و الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

و قال ترامب : «أنا ضدهم. أعتقد أنه اختيار سيء للغاية. كل ما يفعلونه هو زرع الكراهية. أمرٌ فظيع».

و رغم ذلك، قال ترامب إن الموسيقيين ليسوا سببًا لتغيبه عن المباراة.

و أضاف ترامب : «إنها بعيدة جدًا. كنت سأحضرها. لديّ فريق عمل رائع في مباراة السوبر بول. إنهم يحبونني».

و تابع : «كنت سأحضر لو كانت المباراة أقصر قليلًا».

و دأب الرئيس ترامب على الظهور البارز في الأحداث الرياضية خلال ولايته الثانية، بما في ذلك سباق دايتونا 500 العام الماضي و بطولة كرة القدم الجامعية الوطنية الأخيرة، وكأس رايدر في سبتمبر في بيثبيج، نيويورك.

و قد أقيمت العديد من هذه الفعاليات بالقرب من فلوريدا أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على مسافة قصيرة من البيت الأبيض أو منتجع مارالاغو التابع لترامب.

