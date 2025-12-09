ترامب يفتح النار على الدول الأوروبية و أوكرانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على الدول الأوروبية و أوكرانيا في مقابلة اجراها مع مجلة بوليتكو أمس، وصف خلالها أوروبا بانها مجموعة دول متحللة يقودها ضعفاء و قلّل من شأنهم بسبب الفشل في السيطرة على الهجرة و إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

خلال المقابلة، سئل ترامب عن رأيه فيما اذا كان يجب على أوكرانيا اجراء انتخابات رئاسية، و أجاب الرئيس الأمريكي قائلا : نعم أعتقد ذلك مرّ وقت طويل. لم تكن الأمور تسير على ما يُرام لكن أعتقد أن الوقت قد حان أعتقد أنه وقت مهم لإجراء انتخابات.

و تابع : أعتقد أن الشعب الأوكراني يجب أن يكون لديه هذا الخيار و ربما يفوز زيلينسكي لا أعرف من سيفوز لكنهم لم يجروا انتخابات منذ فترة طويلة.

كما تعلمون، يتحدثون عن الديمقراطية، لكن الأمور وصلت إلى نقطة لم تعد فيها ديمقراطية.

و قال ترامب انه عرض مسودة جديدة لخطة سلام أوكرانيا لكن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يطلع عليها، و قال : سيكون من الجيد لو اطلع عليها و عن القادة السياسيين في أوروبا، قال ترامب : أعتقد أنهم ضعفاء لكنني أعتقد أيضًا أنهم يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصوابية السياسية.. أعتقد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون أوروبا لا تعرف ماذا تفعل.

و في حديثه قال الرئيس الامريكي إنه سيواصل دعم المرشحين المفضلين له في الانتخابات الأوروبية، حتى لو جازف بإثارة الحساسيات المحلية.

و قال ترامب: دعمت أشخاصًا، لكنني دعمت أشخاصًا لا يحبهم الكثير من الأوروبيين. لقد دعمت فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري اليميني المتشدد الذي قال ترامب إنه معجب به لسياساته في ضبط الحدود.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



