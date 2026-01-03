Français
ترامب يكشف تفاصيل عملية إعتقال مادورو

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز أنّ عملية إعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو كانت مبرمجة منذ أربعة أيام لكن الظروف الجوية لم تكن مناسبة لذلك.

و أضاف : ” لا توجد قتلى في صفوف قواتنا خلال عملية فينزويلا لكن توجد إصابات قليلة.”

و تابع : “مادورو حاول التفاوض في النهاية، لكنني رفضت ذلك (دون توضيح طبيعة التفاوض أو توقيته) ، شاهدت عملية القبض عليه على الهواء مباشرة و قد كانت “مثل برنامج تلفزيوني”.

و زاد : ” أعتقد أنه لم يقتل أي شخص خلال عملية إعتقال مادورو و كان الوقت مثاليا للقيام بذلك.”

واختتم ترامب بالقول إن الولايات المتحدة “منخرطة في تحديد الخطوات التالية لفنزويلا الآن و أنها ستكون منخرطة بقوة في قطاع النفط في فينزويلا”.

أخر الأخبار

سيدي بوزيد تحتضن صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية

