ترامب يكشف عن تفاصيل خطط بناء قوس النصر في واشنطن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرته بشأن قوس النصر في واشنطن، واصفا إياه بأنه هيكل ضخم مستوحى من النصب التذكاري الشهير في باريس.

و في حديثه إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية “إير فورس ون”، في وقت متأخر أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي إن الهيكل المخطط له سيشبه قوس النصر.

و أشار ترامب إلى أنه يمكن العثور على أقواس النصر في الكثير من الأماكن بمختلف أنحاء العالم، مضيفا أنه يريد أن يكون قوس النصر الموجود في واشنطن هو الأكبر.

و تابع : “نحن أكبر دولة و أكثرها قوة”، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع.

و سيكون قوس النصر، الأحدث في سلسلة من المشروعات المعمارية التي يهدف ترامب من خلالها إلى ترك بصمته في واشنطن.

و يجرى حاليا بناء قاعة احتفالات فخمة في أرض البيت الأبيض و التي أزيل من أجلها الجناح الشرقي القديم للمبنى و هي خطوة أثارت انتقادات واسعة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



