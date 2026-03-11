Français
ترامب يكشف عن موقفه من مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم

رغم التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء.

و أوضح إنفانتينو أن موقف ترامب يعكس قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب، حتى في أصعب الظروف السياسية، مؤكداً في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أن ترامب جدد التأكيد على أن منتخب إيران “مرحب به بالطبع” للمشاركة في البطولة.

و أضاف : “نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حدث عالمي يجمع الناس معًا و أود أن أشكر رئيس الولايات المتحدة على دعمه، لأنه يبرز مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم”.

و تأهلت إيران للمرة الرابعة على التوالي إلى كأس العالم بعد تصدرها المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي.

و مع ذلك، أعرب مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن القلق إزاء الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أن الضغوط العسكرية والسياسية قد تؤثر على أجواء مشاركة المنتخب في البطولة المقررة بين 11 جوان و 19 جويلية.

و قد أوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، مع تحديد مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، بمباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل.

و إذا تصدرت كل من الولايات المتحدة و إيران المراكز الثانية في مجموعتيهما، فقد يلتقي المنتخبان في مباراة حاسمة لنظام خروج المغلوب في الثالث من جويلية في دالاس.

