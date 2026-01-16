ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول المعارضة لخطته بشأن غرينلاند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، التابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

و قال خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض : «قد أفرض رسوما على الدول إذا كانت لا تؤيد الخطة بشأن غرينلاند، لأننا نحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي»، وفق وكالة «فرانس برس».

و يضغط الرئيس ترامب على الدنمارك بشأن ضم جزيرة غرينلاند، وهدد بضمها بأي طريقة، وقال إن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، في الوقت الذي تعارض فيه دول الاتحاد الأوروبي و حلف شمال الأطلسي (ناتو) خطط ترامب علناً، و تثار فيه نقاشات حول إمكانية انهيار حلف الناتو حال سعي الولايات المتحدة لضم الجزيرة بالقوة كون الدنمارك عضواً في الحلف.

و يزور اليوم وفد من أعضاء الحزبين في الكونغرس الأميركي جزيرة غرينلاند بهدف التضامن مع الدنمارك و الجزيرة في وجه مطامع دونالد ترامب و يتكون الوفد من 11 عضواً معظمهم من الديمقراطيين إضافة إلى العضوين الجمهوريين السيناتور توم تيليس والسيناتورة ليزا موركوفسكي، التي قالت في تصريحات لها: “الإشارة واضحة. ستجدون أن الدعم في الكونغرس للاستحواذ على غرينلاند بأي شكل من الأشكال غير موجود”.

و طرح ترامب فكرة الاستحواذ على غرينلاند لأول مرة عام 2019 خلال ولايته الأولى، وفي الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، غير أنه يضغط بقوة بعد هجماته على فنزويلا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري واختطافه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و تعهد في الأيام الأخيرة بالسيطرة على الجزيرة بطريقة أو بأخرى، زاعماً أن روسيا أو الصين ستستوليان عليها إذا لم يفعل، كما رفض البيت الأبيض استبعاد العمل العسكري من الخيارات المطروحة لضم الجزيرة، ما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

