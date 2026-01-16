Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول المعارضة لخطته بشأن غرينلاند

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول المعارضة لخطته بشأن غرينلاند

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، التابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

و قال خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض : «قد أفرض رسوما على الدول إذا كانت لا تؤيد الخطة بشأن غرينلاند، لأننا نحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي»، وفق وكالة «فرانس برس».

و يضغط الرئيس ترامب على الدنمارك بشأن ضم جزيرة غرينلاند، وهدد بضمها بأي طريقة، وقال إن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، في الوقت الذي تعارض فيه دول الاتحاد الأوروبي و حلف شمال الأطلسي (ناتو) خطط ترامب علناً، و تثار فيه نقاشات حول إمكانية انهيار حلف الناتو حال سعي الولايات المتحدة لضم الجزيرة بالقوة كون الدنمارك عضواً في الحلف.

و يزور اليوم وفد من أعضاء الحزبين في الكونغرس الأميركي جزيرة غرينلاند بهدف التضامن مع الدنمارك و الجزيرة في وجه مطامع دونالد ترامب و يتكون الوفد من 11 عضواً معظمهم من الديمقراطيين إضافة إلى العضوين الجمهوريين السيناتور توم تيليس والسيناتورة ليزا موركوفسكي، التي قالت في تصريحات لها: “الإشارة واضحة. ستجدون أن الدعم في الكونغرس للاستحواذ على غرينلاند بأي شكل من الأشكال غير موجود”.

و طرح ترامب فكرة الاستحواذ على غرينلاند لأول مرة عام 2019 خلال ولايته الأولى، وفي الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، غير أنه يضغط بقوة بعد هجماته على فنزويلا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري واختطافه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و تعهد في الأيام الأخيرة بالسيطرة على الجزيرة بطريقة أو بأخرى، زاعماً أن روسيا أو الصين ستستوليان عليها إذا لم يفعل، كما رفض البيت الأبيض استبعاد العمل العسكري من الخيارات المطروحة لضم الجزيرة، ما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

623
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

409
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
386
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
321
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
314
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
303
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
280
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)
272
الأخبار

تحول سكاني غير مسبوق: فرنسا تسجّل وفيات أكثر من الولادات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
263
أخر الأخبار

بعد تدخل الرئيس : جلسة عاجلة اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول أزمة الأدوية
257
أخر الأخبار

تونس تدشن تحولا تاريخيا في قطاع السكن الاجتماعي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى