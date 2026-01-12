Français
الأخبار

ترامب يهدد بمنع إكسون موبيل من الاستثمار في فنزويلا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع شركة إكسون موبيل من الاستثمار في فنزويلا بعد أن صرّح رئيسها التنفيذي بأن البلاد “غير صالحة للاستثمار” خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

و قال ترامب : “لم يعجبني رد إكسون.. ربما أميل إلى منعها من الاستثمار. لم يعجبني ردهم. إنهم يبالغون في المراوغة”.

و تأتي تصريحات ترامب في وقت تُكثف فيه الحكومة الأميركية مفاوضاتها مع شركات النفط الغربية في محاولة لجذب استثمارات من القطاع الخاص لا تقل عن 100 مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي.

و كانت إكسون، وكونوكو فيليبس، وشيفرون (أكبر 3 شركات منتجة للنفط في الولايات المتحدة) لعقود من الزمن أبرز شركاء شركة النفط الحكومية الفنزويلية “بي دي في إس إيه” (PDVSA)، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

و جاء الاجتماع في البيت الأبيض بعد أقل من أسبوع من إطلاق أميركا عملية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس، و السيطرة على موارد البلاد الطبيعية الهائلة، وفق فايننشال تايمز.

و وجّه معظم مسؤولي صناعة النفط الذين حضروا اجتماعًا في البيت الأبيض يوم الجمعة الفارط رسائل متفائلة إلى ترامب بشأن إمكانية إنعاش قطاع النفط الفنزويلي.

و انخفض الإنتاج في البلاد إلى أقل من مليون برميل يوميًا خلال العقود الأخيرة بسبب سوء الإدارة و العقوبات الأميركية.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، دارين وودز تبنى نبرة أكثر تشككًا، قائلا للرئيس إنه لا بد من إجراء “تغييرات جوهرية” قبل أن تفكر أكبر شركة نفط أميركية في الاستثمار في فنزويلا.

و قال وودز : “صودرت أصولنا هناك مرتين، لذا يمكنك أن تتخيل أن دخول السوق للمرة الثالثة سيتطلب تغييرات جذرية عما شهدناه تاريخيًا هنا، و ما هو الوضع الراهن”.

