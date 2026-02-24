ترامب يهدد : «سيكون يوما عصيبا على هذا البلد وللأسف على شعبه أيضا»

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى التوصّل إلى اتفاق قبل المحادثات المرتقبة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، محذّرا من أن فشل المفاوضات سيكون له تداعيات خطيرة على طهران.

وفي تدوينة نشرها على منصّة «تروث سوشيال»، أكّد ترامب أنّه صاحب القرار النهائي في هذا الملف، مشدّدا على أنّه يفضّل التوصّل إلى اتفاق سلمي بدل التصعيد. كما نفى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن معارضة الجنرال دانيال كين لأي مواجهة عسكرية مع إيران.

وأوضح ترامب أنّ «كل ما نُشر حول احتمال اندلاع حرب مع إيران غير صحيح»، مضيفا أنّ الجنرال كين، «مثلنا جميعا، لا يرغب في الحرب، لكن إذا تم اتخاذ قرار المواجهة العسكرية، فإنه يرى أن النصر سيكون سهلا».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنّ الجنرال دانيال كين على دراية واسعة بالملف الإيراني، مذكّرا بدوره في عملية «مطرقة منتصف الليل» التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني. واعتبره قائدا عسكريا بارزا يقود «أقوى جيش في العالم».

كما شدّد ترامب على أنّ البرنامج النووي الإيراني «لم يعد قيد التطوير» وأنه «تم تدميره بالكامل بواسطة قاذفات B-2 العملاقة»، وفق تعبيره، مؤكدا أن التقارير التي تحدثت عن حرب وشيكة «كُتبت بشكل خاطئ ومتعمد».

وختم ترامب تدوينته بالقول: «أنا صاحب القرار وأفضّل التوصّل إلى اتفاق، لكن إن لم يحدث ذلك، فسيكون يوما عصيبا على ذلك البلد، وللأسف الشديد على شعبه أيضا، لأنهم شعب عظيم ورائع، وما كان ينبغي أن يحدث لهم مثل هذا الأمر أبدا».

