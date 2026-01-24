ترامب يهدد كندا برسوم جمركية 100% بسبب اتفاقها التجاري مع الصين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا، إذا مضت قدمًا في تنفيذ اتفاقها التجاري مع الصين.

و قال ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني «مخطئ تمامًا إذا كان يعتقد أنه يمكنه تحويل كندا إلى “ميناء تفريغ” تمر عبره السلع الصينية إلى الولايات المتحدة»، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

و يأتي هذا التهديد في وقت يخوض فيه ترامب حربًا تجارية مع الصين منذ أكثر من عام، بينما توصلت كندا هذا الشهر إلى اتفاق مع بكين يقضي بخفض الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية، مقابل تقليص الضرائب المفروضة على واردات المنتجات الزراعية الكندية إلى الصين.

و كان ترامب قد أبدى في وقت سابق موقفًا مغايرًا، إذ قال إن الاتفاق مع الصين «هو ما كان ينبغي على كارني القيام به و إن توقيعه خطوة جيدة له»، قبل أن يتراجع عن هذا الموقف مع تصاعد التوترات.

و لم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الكندي على تصريحات ترامب.

و تزامن تهديد الرسوم مع تصعيد لفظي بين الجانبين، على خلفية سعي ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند و هو ما تسبب في توترات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

و كان ترامب قد صرّح خلال مشاركته في اجتماعات دافوس بسويسرا هذا الأسبوع بأن «كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة»، ليرد كارني بأن بلاده «يمكن أن تكون نموذجًا يثبت أن العالم ليس مضطرًا للانحناء أمام النزعات الاستبدادية».

و في تطور لاحق، سحب ترامب دعوته لكارني للانضمام إلى ما وصفه بـ«مجلس السلام» الذي يسعى لتشكيله بهدف المساهمة في حل النزاعات العالمية.



