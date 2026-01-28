ترامب يهدّد: ‘أسطول حربي آخر يتّجه نحو إيران’

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ “أسطولا حربيا” أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وإنّه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

وقال ترامب في كلمة له “هناك أسطول حربي رائع آخر يبحر بشكل جميل نحو إيران الآن”، مضيفاً “آمل أن يبرموا اتفاقا”. والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة وصول مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بالتّدخل على خلفية الاحتجاجات في إيران، في حين حذّرت طهران من أنّها مستعدة للرّد على أي هجوم أميركي.

وسبق أن هدد ترامب بالتدخل عسكريا، قائلا الأسبوع الماضي إن واشنطن سترسل “أسطولا ضخما… تحسبا لأي طارئ”. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في أن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن والسفن المرافقة لها “منتشرة حاليا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.

