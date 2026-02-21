ترامب يوجّه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة “تيك توك”.

و في الرسالة المصوّرة، خاطب ترامب رونالدو قائلا : “أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا.. انطلق الآن، نحتاجك سريعا”، في إشارة فُسّرت على أنها دعوة للانضمام إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

بينما فهم البعض الآخر رسالة ترامب، على إنها دعوة لرونالدو للمشاركة في كأس العالم 2026 و ليست دعوة للانضمام إلى الدوري الأمريكي.

و وضع ترامب عنوانا للفيديو “رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر”.

و أرفق ترامب الرسالة بمقطع مُولد بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهره إلى جانب رونالدو و هما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

و يواصل رونالدو حاليا مشواره مع نادي النصر، الذي ينافس في دوري روشن السعودي، منذ انضمامه إليه في صفقة بارزة عام 2023.

و لم يصدر تعليق رسمي من اللاعب أو ناديه بشأن دعوة ترامب، فيما أثار الفيديو تفاعلا واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

