ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية

إستعاد دونالد ترامب، خلال لحظة خاطفة، ذلك الأسلوب العنيف الذي طالما استخدمه كسلاح سياسي: توجيه ضربة قوية، إحداث صدمة، السيطرة على المشهد، ثم استعادة زمام السرد بسرعة.

هذه المرة، لم يكن الهدف خصماً معلناً، بل محمد بن سلمان، الرجل القوي في المملكة العربية السعودية، الذي تعرّض لسخرية علنية من الرئيس الأميركي السابق بعبارة فجّة ومدروسة في آن واحد. إذ قال ترامب إن ولي العهد لم يكن يتخيّل أنه سينتهي به الأمر إلى “kissing my ass”، قبل أن يضيف أنه بات عليه الآن أن يكون لطيفاً معه. لكنه عاد في السياق نفسه ليصفه بـ“fantastic man” و“warrior”.

إهانة علنية بصيغة ميزان قوى

ما يلفت أولاً ليس فقط فجاجة العبارة، بل وظيفتها. فترامب نادراً ما يتحدث في السياسة من دون هدف. وعندما يختار إهانة شريك استراتيجي علناً، فهو لا يسعى فقط إلى إضحاك الحضور أو خلق مقطع قابل للانتشار، بل إلى ترسيخ هرمية واضحة: من يملك القرار، من يطلب، من ينتظر، ومن يُفترض أن يكون مرناً.

وتزداد أهمية هذه اللحظة لأنها تستهدف ليس الملك سلمان، بل محمد بن سلمان تحديداً، ولي العهد الذي أصبح اليوم مركز الثقل الحقيقي للسلطة في الرياض. لقد جمع ترامب بين السخرية والمديح في حركة واحدة، وكأنه يريد أن يُضعف من دون أن يقطع، وأن يُصيب من دون أن يكسر التحالف.

عبارة قاسية… لكنها ليست عفوية

لم يكتفِ ترامب بالإشارة إلى خلاف، بل اختار صورة مهينة، تكاد تكون مسرحية، لوصف العلاقة بين واشنطن والرياض.

يمكن القول إنه أراد إيصال فكرة أن محمد بن سلمان بات مضطراً إلى التودد له بشكل مبالغ فيه، من دون استخدام الترجمة الأكثر فجاجة. لكن الجوهر واحد: ترامب سعى إلى إظهار أن علاقة الاعتماد تميل اليوم لصالح الولايات المتحدة، أو بالأحرى لصالحه شخصياً.

هذا الإخراج يكشف الكثير عن رؤيته للعلاقات الدولية. فالدبلوماسية لديه ليست لغة توازنات دقيقة، بل آلية تقوم على الهيمنة والضغط والصورة. يجب أن يبدو قوياً، لا غنى عنه، بل ومهاباً.

لماذا الآن؟

هنا تكتسب هذه التصريحات بُعداً سياسياً أعمق. ففي المناخ الحالي، يمكن قراءة هذه القسوة كرسالة موجهة إلى الرياض. فالسعودية تظل شريكاً محورياً لواشنطن، لكنها في الوقت نفسه حذرة، حريصة على حماية مصالحها وصورتها الإقليمية وهامش تحركها. وعندما يتقدم حليف بحذر في فترة توتر شديد، يميل ترامب إلى تحويل هذا الحذر إلى ورقة ضغط علنية.

التفسير الأكثر ترجيحاً هو أن الأمر رسالة مفادها: لم يعد كافياً الاصطفاف بهدوء أو التحرك بشكل غير معلن. يبدو أن ترامب يريد أكثر من دعم خلف الكواليس؛ يريد وضوحاً، وإظهاراً للمواقف، وربما انخراطاً أكثر علنية في بعض الملفات الإقليمية. هذا التحليل يظل قراءة سياسية، لكنه يتماشى مع منطق ميزان القوى الذي يتبناه منذ زمن.

وبحسب عدة تحليلات، فإن هذا التغير في النبرة ليس عفوياً، بل قد يعكس رغبة في إعادة الضغط على السعودية في لحظة تُعتبر استراتيجية، في ظل توازنات إقليمية هشة وسعي أميركي لتعزيز بعض التحالفات.

تأتي هذه التصريحات أيضاً في سياق يبدو أن واشنطن تنتظر فيه موقفاً أكثر وضوحاً من الرياض بشأن ملفات حساسة، أبرزها الموقف من إيران وتطورات التحالفات الإقليمية. في المقابل، تواصل السعودية نهجها الحذر، متجنبة حتى الآن أي انخراط مباشر في تصعيد عسكري مفتوح.

ويرى بعض المراقبين أن هذا النوع من التصريحات يندرج ضمن أسلوب ترامب في التواصل السياسي، حيث يجمع بين الضغط العلني والرسائل الضمنية. فمن خلال إظهار علاقة قوة، يسعى إلى التأثير على قرارات شركائه الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يخاطب قاعدته الانتخابية.

كما تشير تحليلات أخرى إلى سياق ميداني أكثر توتراً، مع حوادث حديثة شملت قوات أميركية، ما قد يعزز رغبة واشنطن في رؤية حلفائها الإقليميين يتبنون مواقف أكثر وضوحاً.

بين الإطراء والإهانة… أسلوب ترامب

أحد أبرز ملامح هذه اللحظة هو المزج بين الأساليب. ترامب يُهين ثم يُشيد، يُقلل ثم يُعظّم. يتحدث كرجل يريد تأكيد تفوقه، مع إبقاء الآخر ضمن معسكره. ففي غضون ثوانٍ، انتقل محمد بن سلمان في حديثه من زعيم “مضطر لأن يكون لطيفاً” إلى “fantastic man” و“warrior”.

هذا التذبذب هو ما يمنح أسلوبه خصوصيته. فالأمر ليس زلة لسان، بل منهج. يختبر الحدود، يكشف الآخر، ثم يعيد إدخال عنصر التقدير لتفادي القطيعة الكاملة. الرسالة الضمنية واضحة: يمكنني التقليل منك علناً، لكن يمكنني أيضاً تثبيتك كحليف مفيد، بشرط أن تبقى ضمن مداري.

ما الذي تكشفه هذه الواقعة عن التحالف الأميركي-السعودي؟

في العمق، تعكس هذه الواقعة أن العلاقة بين واشنطن والرياض تظل استراتيجية، لكنها ليست هادئة بالكامل. فقد سبق لترامب أن شدد علناً على اعتماد السعودية الأمني على الولايات المتحدة. وكانت وكالة Reuters قد ذكرت عام 2018 أنه صرّح بأن المملكة لن تصمد طويلاً من دون الدعم الأميركي، قبل أن يقلل محمد بن سلمان من أهمية تلك التصريحات.

الجديد اليوم لا يتعلق بالمضمون بقدر ما يتعلق بالشكل. فالنبرة تعود إلى القسوة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. وعندما يختار ترامب هذا الأسلوب، نادراً ما يكون ذلك بلا هدف. إنه يخاطب الرياض، نعم، لكنه يخاطب أيضاً جمهوره وحلفاءه وخصومه، وكل من يراقب توازنات القوة في المنطقة.

وبذلك، فإن إهانة محمد بن سلمان علناً لم تكن مجرد حلقة إضافية في أسلوبه الاستفزازي، بل رسالة سياسية واضحة. العبارة كانت صادمة، والمشهد مقصوداً، والتباين بين الإهانة والإطراء زاد من قوة الرسالة: السعودية تبقى حليفاً رئيسياً، لكنها حليف يريد ترامب تذكيره، بطريقته الخاصة، بحدود الاعتماد والتوقعات الأميركية.

خلف هذه الفجاجة الظاهرة، يبدو أن الأمر يتجاوز زلة لسان. إنها محاولة للضغط، وربما، قبل كل شيء، لإفهام الرياض أن الحذر لم يعد كافياً في المرحلة الراهنة.