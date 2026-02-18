ترشيح آن كلير لوجاندر لرئاسة معهد العالم العربي: إصلاحات هيكلية مرتقبة مع اقتراب الذكرى الأربعين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عزمه اقتراح تعيين السيدة آن كلير لوجاندر عضوًا في مجلس إدارة معهد العالم العربي ورئيسة له، وذلك عبر ممثل الوزارة داخل المجلس. ويأتي هذا الترشيح في مرحلة مفصلية من تاريخ المؤسسة الثقافية، التي تستعد للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسها.

أول امرأة على رأس مجلس الإدارة

تتمتع آن كلير لوجاندر بخبرة واسعة ورؤية استراتيجية تؤهلها لتولي هذه المسؤوليات، وفق ما جاء في البيان. وفي حال انتخابها، ستصبح أول امرأة تترأس مجلس إدارة معهد العالم العربي منذ إنشائه، في خطوة تعكس توجهًا نحو تجديد القيادة وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسة.

خارطة طريق لإصلاح طموح

من المنتظر أن تسترشد الرئاسة الجديدة بخارطة طريق تهدف إلى تنفيذ إصلاح وصف بالطموح والهيكلي، يقوم على تحديث الحوكمة، وإرساء تنظيم أكثر وضوحًا ونجاعة، إضافة إلى استعادة مسار مالي مستدام.

ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مكانة معهد العالم العربي كمؤسسة متميزة ومنفتحة، قادرة على احتضان العالم العربي بتعدده، وتعزيز روح الحوار والتشارك بين المجتمعات الفرنسية والعربية من خلال برنامج ثقافي معاصر ومتاح لأوسع فئة من الجمهور.

كما تأمل الدولة الفرنسية أن تعمل الإدارة المقبلة على دراسة مختلف الآليات الكفيلة بتوسيع إشعاع المعهد خارج مقره في باريس، بما يعزز دوره في خدمة الدبلوماسية الثقافية الفرنسية ويدعم حوارًا متجددًا مع المجتمعات العربية المعاصرة.

تدقيق مالي وتعديلات في النظام الأساسي

ولتعزيز فرص نجاح هذه المرحلة الجديدة والحفاظ على نزاهة المؤسسة، أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات الفورية، أبرزها إبلاغ مجلس الإدارة بقرار إطلاق مهمة تفتيش لإجراء تدقيق شامل في الإدارة المالية للمعهد وملفات الموارد البشرية.

كما سيُقترح قريبًا تعديل النظام الأساسي لتحديد السن القصوى لرئيس المعهد عند التعيين بـ64 عامًا، والحد من عدد الولايات المتتالية الكاملة، إلى جانب إنشاء لجنة مختصة بالأخلاقيات والأجور.

ويتضمن المشروع أيضًا تشديد قواعد الوقاية من تضارب المصالح وحماية النزاهة، لا سيما عبر اعتماد التصريح بالمصالح وفرض ضوابط صارمة على قبول الهدايا والمزايا.

منعطف استراتيجي في مسيرة المعهد

يمثل هذا الترشيح محطة بارزة في مسار معهد العالم العربي، بين إرثه الثقافي ورهانات مرحلة جديدة تتطلب موازنة دقيقة بين التحديث الداخلي وتعزيز الحضور الدولي. ويبقى القرار النهائي بيد مجلس الإدارة، الذي يُنتظر أن يحسم موقفه من هذا المقترح خلال الأيام المقبلة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



