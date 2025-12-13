Français
تركيا: الهلال الأحمر يرسل 1300 طن من المساعدات إلى غزة

تركيا: الهلال الأحمر يرسل 1300 طن من المساعدات إلى غزة

انطلقت، صباح هذا السبت، من ميناء مرسين الدولي «سفينة الخير» التاسعة عشرة، وهي تحمل نحو 1300 طن من المساعدات الإنسانية التي أعدّها الهلال الأحمر التركي، متجهةً إلى قطاع غزة.

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتواصل المساعدات الإنسانية بإشراف تركيا، على أن تصل هذه السفينة إلى ميناء العريش في مصر، حيث سيتم تفريغ الشحنة قبل نقلها إلى غزة.

وبحسب كامل كارادينيز، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر التركي، فقد تم إلى اليوم إيصال أكثر من 18 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، شملت أكثر من 8 ملايين وجبة، وعلب لحوم الأضاحي، إضافةً إلى وجبات ساخنة لفائدة 35 ألف شخص في أصعب الظروف.

وأوضح المسؤول التركي أن هذه المساعدات وصلت بالفعل بالتنسيق مع «آفاد» (هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية)، موجّهًا شكره إلى شعب كوسوفو وإلى جميع المتبرعين الذين ساهموا في الحملة الإنسانية.

وكانت كوسوفو قد ساهمت بمبلغ 580 ألف دولار (500 ألف يورو) في هذه المهمة الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، وذلك بحضور سفير كوسوفو لدى أنقرة، أغون فرينيزي.

