تركيا تبدأ التنقيب عن الطاقة في المياه العميقة بالصومال

قال وزير الطاقة التركي ⁠ألب ⁠أرسلان بيرقدار إن بلاده سترسل سفينة ‌تنقيب إلى الصومال في فيفري القادم، ‍لتنفيذ أول مشروع ​للتنقيب عن الطاقة في ‌المياه العميقة في الخارج.

وذكر أن العملية التي ستنفذها السفينة (كاجري بي) ستركز على مناطق ‌بحرية في المياه الصومالية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطيات المستهدفة ‍أو حجم ⁠الاستثمار.

ووقعت تركيا عام 2024 اتفاقا للتنقيب عن الطاقة مع الصومال. وتسعى أنقرة إلى تنويع ​مصادر الطاقة ‌وتقليل الاعتماد على الواردات والاستثمار في ​عمليات الاستكشاف في الداخل والخارج.

