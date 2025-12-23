Français
تركيا : تحطم طائرة تقل رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة

تركيا : تحطم طائرة تقل رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة

شهد مساء اليوم الثلاثاء تحطم طائرة من طراز فالكون 50 كانت تقل رئيس الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية، محمد الحداد في أنقرة.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فقدان الاتصال مع طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة و4 أشخاص آخرين.
وكتب على حسابه في منصة “إكس”: “الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن انقطع التواصل بعد ذلك”.

وقالت وكالة رويترز إن بيانات لتتبع الرحلات الجوية تظهر تحويل مسار الرحلات بعيدا عن مطار أنقرة.

من جهتها، أبرزت وسائل إعلام تركية أن طائرة الحداد سقطت أثناء توجهها من أنقرة إلى طرابلس ومصير ركابها لا يزال مجهولا.
كم كشفت وسائل إعلام ليبية أن الدبيبة شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة.

