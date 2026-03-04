تركيا تعلن اعتراض صاروخ إيراني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها اعترضت صاروخًا بالستيًا كان يتجه نحو المجال الجوي التركي قادمًا من إيران، في حين ندّدت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) باستهداف إيران لتركيا.

وأفادت وزارة الخارجية التركية بأنها استدعت، اليوم، محمد حسن حبيب الله زاده، سفير إيران لدى أنقرة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن السفير الإيراني أُبلغ استياء تركيا بشأن مقذوف بالستي جرى تحييده بعد إطلاقه من إيران ورصده وهو يتجه نحو المجال الجوي التركي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



