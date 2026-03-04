Français
Anglais
العربية
الأخبار

تركيا تعلن اعتراض صاروخ إيراني

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها اعترضت صاروخًا بالستيًا كان يتجه نحو المجال الجوي التركي قادمًا من إيران، في حين ندّدت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) باستهداف إيران لتركيا.

وأفادت وزارة الخارجية التركية بأنها استدعت، اليوم، محمد حسن حبيب الله زاده، سفير إيران لدى أنقرة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن السفير الإيراني أُبلغ استياء تركيا بشأن مقذوف بالستي جرى تحييده بعد إطلاقه من إيران ورصده وهو يتجه نحو المجال الجوي التركي.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

