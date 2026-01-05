تركيبة الهيئة التسيرية الجديدة للنادي الرياضي البنزرتي

فبما يلي التىكيبة الرسمية الهيئة التسيرية الجديدة للنادي الرياضي البنزرتي :
– الأستاذ سعيد لسود: رئيس شرفي
– السيد سمير يعقوب: رئيس الجمعية
– الدكتور رضا الشريف: نائب رئيس أول
– السيد أيمن الجزيري: كاتب عام
– السيد مروان الغالي: أمين مال
– السيد نزار البراطلي: أمين مال مساعد
– السيد محمد العربي: نائب رئيس، مدير إداري وناطق رسمي للجمعية
– السيد أمير الجزيري: نائب رئيس مكلّف برئاسة فرع أكابر كرة القدم
– السيد شمس الدين البكوش: نائب رئيس ورئيس فرع الشبان لكرة القدم والمنشآت الرياضية
– الدكتور مسطاري الغربي: نائب رئيس ورئيس اللجنة الطبية
– الدكتور حمدي الذوادي: نائب رئيس ورئيس فرع الرياضات داخل القاعات وإعادة الهيكلة.
