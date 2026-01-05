Français
Anglais
العربية
رياضة

تركيبة الهيئة التسيرية الجديدة للنادي الرياضي البنزرتي

تركيبة الهيئة التسيرية الجديدة للنادي الرياضي البنزرتي

فبما يلي التىكيبة الرسمية الهيئة التسيرية الجديدة للنادي الرياضي البنزرتي :

– الأستاذ سعيد لسود: رئيس شرفي

– السيد سمير يعقوب: رئيس الجمعية

– الدكتور رضا الشريف: نائب رئيس أول

– السيد أيمن الجزيري: كاتب عام

– السيد مروان الغالي: أمين مال

– السيد نزار البراطلي: أمين مال مساعد

– السيد محمد العربي: نائب رئيس، مدير إداري وناطق رسمي للجمعية

– السيد أمير الجزيري: نائب رئيس مكلّف برئاسة فرع أكابر كرة القدم

– السيد شمس الدين البكوش: نائب رئيس ورئيس فرع الشبان لكرة القدم والمنشآت الرياضية

– الدكتور مسطاري الغربي: نائب رئيس ورئيس اللجنة الطبية

– الدكتور حمدي الذوادي: نائب رئيس ورئيس فرع الرياضات داخل القاعات وإعادة الهيكلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

964
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

493
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
338
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
309
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
308
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
294
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
291
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
287
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
274
الأخبار

غانا: جندي جُنّد من قبل روسيا بعد أسره في أوكرانيا يُنتظر وصوله إلى أكرا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى