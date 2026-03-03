تركيز “بوابة الخدمات الإدارية بالخارج” بالوكالة القنصلية للجمهورية التونسية بمدينة ليل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس، أنه تمّ تركيز “بوابة الخدمات الإدارية بالخارج” بالوكالة القنصلية للجمهورية التونسية بليل، والتي ستمكّن أفراد الجالية من استخراج وثائق الحالة المدنية (مضامين الولادة، مضامين الزواج و مضامين الوفاة) وشهادات في ثبوت صحة رخصة السياقة التونسية

وذكرت القنصلية في إعلام موجه لأعضاء الجالية التونسية الراجعة بالنظر إليها اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه الوثائق التقدم إلى مقر ّ الوكالة القنصلية بليل لاستلامها مباشرة وبصفة حينية أو تقديم طلب في الغرض عن طريق البريد.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتنزل في إطار مسار رقمنة الخدمات القنصلية والارتقاء بجودتها بما يستجيب لانتظارات الجالية التونسية بالخارج.

