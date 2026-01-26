تركيز خيمة لمدة 14 يوما لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المجمع المهني المشترك للتمور تركيز خيمة لمدة أربعة عشر يوما لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك في الفترة الممتدة من 03 إلى 16 فيفري 2026.

يندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار تدخل المجمع على مستوى الترويج الداخلي لتنشيط السوق الداخلية ومساعدة الفلاحين لترويج منتوجاتهم في أحسن الظروف تضمن لهم الدخل الأفضل وتمكين المستهلك التونسي من تمور ذات جودة وبأسعار مدروسة تراعي قدرته الشرائية، و استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وأضاف المجمع أن الفلاحين الراغبين في المشاركة بهذه الخيمة عليهم تقديم مطالبهم مصحوبة بوثيقة تثبت صفتهم مسلمة من الجهات المختصة وإيداعها بمقر الإدارات الجهوية للمجمع المهني المشترك للتمور بكل من قبلي وتوزر وقفصة، وذلك بداية من الثلاثاء 27 جانفي على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الخميس 29 جانفي 2026 على الساعة الخامسة مساء.

وسيتم فرز واختيار المشاركين عن طريق اللجنة المتكونة من ممثلي عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمجلس الجهوي والمجمع المهني المشترك للتمور.

