Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترمب يجدد هجومه على المحكمة العليا و يهدد برسوم جديدة

ترمب يجدد هجومه على المحكمة العليا و يهدد برسوم جديدة

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على المحكمة العليا، متعهدا باللجوء إلى صلاحيات أخرى لفرض رسوم جمركية جديدة.

و كتب ترمب في منشور على منصته “تروث سوشيال” أن قرار المحكمة الصادر الجمعة كان “سخيفا وغبيا وأثار انقساما حادا على المستوى الدولي”، معتبرا أن الحكم لا يقيّد تحركاته التجارية بل يفتح أمامه بدائل قانونية أخرى.

و كانت المحكمة العليا قضت الأسبوع الماضي بأن ترمب تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما فرض مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، ما أدى إلى إبطال جزء واسع من تلك الإجراءات.

و قال الرئيس الأمريكي في منشوره “وافقت المحكمة أيضا على جميع الرسوم الجمركية الأخرى و هي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعا، مع ضمان قانوني، بطريقة أقوى وأقسى من الرسوم الجمركية السابقة”، من دون أن يوضح الآليات القانونية التي يعتزم استخدامها.

و أضاف “يمكنني أن أستخدم التراخيص لأقوم بأمور فظيعة بالكامل بحق الدول الأجنبية ، لا سيما تلك التي تنهبنا منذ عقود”.

و كان ترمب أعلن السبت رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات الأمريكية من 10% إلى 15%، و هو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون و ذلك غداة صدور الحكم القضائي.

و ينطبق الرسم الجديد على الدول أو التكتلات التي وقّعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية و تايوان و التي قبلت سقفا لا يتجاوز 15% كضريبة إضافية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

305
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك

282
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
282
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
269
الأخبار

بيرنلي يدين إساءات عنصرية استهدفت حنبعل المجبري عقب مباراة تشلسي
261
الأخبار

في اجابة عن سؤال كتابي، وزارة النقل تنفي مسؤولية معهد الرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني
253
الأخبار

الجزائر: اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية تعود إلى الفترة الرومانية
241
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية
236
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يواصل أعماله التضامنية في ولايات الشمال الغربي
221
الأخبار

مقتل مسلّح حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا
219
الأخبار

فرق المراقبة ترفع 1381 مخالفة اقتصادية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى