ترمب يجدد هجومه على المحكمة العليا و يهدد برسوم جديدة

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على المحكمة العليا، متعهدا باللجوء إلى صلاحيات أخرى لفرض رسوم جمركية جديدة.

و كتب ترمب في منشور على منصته “تروث سوشيال” أن قرار المحكمة الصادر الجمعة كان “سخيفا وغبيا وأثار انقساما حادا على المستوى الدولي”، معتبرا أن الحكم لا يقيّد تحركاته التجارية بل يفتح أمامه بدائل قانونية أخرى.

و كانت المحكمة العليا قضت الأسبوع الماضي بأن ترمب تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما فرض مجموعة من الرسوم الجمركية المرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، ما أدى إلى إبطال جزء واسع من تلك الإجراءات.

و قال الرئيس الأمريكي في منشوره “وافقت المحكمة أيضا على جميع الرسوم الجمركية الأخرى و هي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعا، مع ضمان قانوني، بطريقة أقوى وأقسى من الرسوم الجمركية السابقة”، من دون أن يوضح الآليات القانونية التي يعتزم استخدامها.

و أضاف “يمكنني أن أستخدم التراخيص لأقوم بأمور فظيعة بالكامل بحق الدول الأجنبية ، لا سيما تلك التي تنهبنا منذ عقود”.

و كان ترمب أعلن السبت رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات الأمريكية من 10% إلى 15%، و هو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون و ذلك غداة صدور الحكم القضائي.

و ينطبق الرسم الجديد على الدول أو التكتلات التي وقّعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية و تايوان و التي قبلت سقفا لا يتجاوز 15% كضريبة إضافية.

