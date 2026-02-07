Français
Anglais
العربية
الأخبار

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% كانت مفروضة على السلع الهندية، وذلك بعد توصل واشنطن و نيودلهي إلى اتفاق تجاري مؤقت يتضمن تعهد الهند بوقف استيراد النفط الروسي و التوسّع في شراء منتجات الطاقة الأمريكية و تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

و وفق أمر تنفيذي وقعه ترمب، فإن رفع الرسوم دخل حيز التنفيذ صباح اليوم بعد تأكيد التزام الهند بوقف شراء النفط الروسي “بشكل مباشر أو غير مباشر”، إلى جانب اعتزامها شراء منتجات طاقة و طائرات و معادن ثمينة و منتجات تقنية وفحم حجري من الولايات المتحدة بقيمة تناهز 500 مليار دولار خلال 5 سنوات.

و يأتي القرار بعد أشهر من التوتر بين الهند والولايات المتحدة بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، إذ تعتمد الهند على الواردات لتغطية 90% من احتياجاتها النفطية.

و رأت واشنطن أن هذه المشتريات تسهم في تمويل الإنفاق الحربي الروسي، ما دفع ترمب لاستخدام الرسوم الجمركية أداة لعقاب شركاء موسكو التجاريين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

582
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

322
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
314
الأخبار

رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟
277
الأخبار

غدا: قافلة صحية عسكرية لأهالي ساقية سيدي يوسف
275
الأخبار

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام
269
الأخبار

بلاغ هام: سفارة لبنان بتونس تغلق أبوابها بمناسبة عيد مار مارون
263
أخر الأخبار

جندوبة : نقص مادة الأمونتير يُهدّد الموسم الفلاحي [فيديو]
262
اقتصاد وأعمال

المغرب : الفيضانات تُلحق أضرارًا جسيمة بثاني رئة اقتصادية في المملكة
261
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون
259
أخر الأخبار

الجيش الفرنسي البحري يُصادر 4.2 أطنان من الكوكايين في بولينيزيا الفرنسية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى