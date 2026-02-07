ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% كانت مفروضة على السلع الهندية، وذلك بعد توصل واشنطن و نيودلهي إلى اتفاق تجاري مؤقت يتضمن تعهد الهند بوقف استيراد النفط الروسي و التوسّع في شراء منتجات الطاقة الأمريكية و تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

و وفق أمر تنفيذي وقعه ترمب، فإن رفع الرسوم دخل حيز التنفيذ صباح اليوم بعد تأكيد التزام الهند بوقف شراء النفط الروسي “بشكل مباشر أو غير مباشر”، إلى جانب اعتزامها شراء منتجات طاقة و طائرات و معادن ثمينة و منتجات تقنية وفحم حجري من الولايات المتحدة بقيمة تناهز 500 مليار دولار خلال 5 سنوات.

و يأتي القرار بعد أشهر من التوتر بين الهند والولايات المتحدة بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، إذ تعتمد الهند على الواردات لتغطية 90% من احتياجاتها النفطية.

و رأت واشنطن أن هذه المشتريات تسهم في تمويل الإنفاق الحربي الروسي، ما دفع ترمب لاستخدام الرسوم الجمركية أداة لعقاب شركاء موسكو التجاريين.

