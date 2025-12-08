Français
ترويج أكثر من 7 آلاف سيارة شعبية في السوق التونسية إلى موفى أكتوبر 2025

صرّح رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء و مصنعي السيارات إبراهيم دباش حوار مع الإذاعة الوطنية أنّ عدد السيارات الشعبية المباعة بلغ 7.869 سيارة إلى غاية نهاية أكتوبر 2025. وتمثّل هذه السيارات 20% من إجمالي السيارات المورّدة، والمقدّر سنوياً بين 50 و55 ألف سيارة.

وأضاف إبراهيم دبيش أنّ “الطلب على السيارات الشعبية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% على هذه السيارات”، مشيراً إلى أنّ أكثر من 24 ألف سيارة FCR (إعفاء جمركي لتغيير الإقامة للسيارات التي يقلّ عمرها عن خمس سنوات، قابل للتجديد كل عشر سنوات) تمّ توريدها إلى حدود نهاية شهر أكتوبر.

 

تعليقات

