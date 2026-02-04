ترويج زيت الزيتون التونسي على طاولة البرلمان: جلسة استماع موسعة بمشاركة عدة وزارات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، جلسة استماع مشتركة مع كل من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

وتنطلق الجلسة بداية من الساعة 09:30 صباحًا، وستُخصص للنظر في سبل ترويج زيت الزيتون التونسي في السوق المحلية والأسواق الخارجية، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي.

حضور حكومي ومؤسساتي واسع

وسيشارك في جلسة الاستماع ممثلون عن كل من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، إضافة إلى البنك المركزي التونسي.

ويعكس هذا الحضور المتعدد الطابع العرضاني لملف زيت الزيتون، الذي يتقاطع مع السياسات الفلاحية، والمالية، والتجارية، والدبلوماسية، والنقدية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



