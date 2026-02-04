Français
Anglais
العربية
سياسة

ترويج زيت الزيتون التونسي على طاولة البرلمان: جلسة استماع موسعة بمشاركة عدة وزارات

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، جلسة استماع مشتركة مع كل من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.

وتنطلق الجلسة بداية من الساعة 09:30 صباحًا، وستُخصص للنظر في سبل ترويج زيت الزيتون التونسي في السوق المحلية والأسواق الخارجية، في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي.

حضور حكومي ومؤسساتي واسع

وسيشارك في جلسة الاستماع ممثلون عن كل من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، إضافة إلى البنك المركزي التونسي.

ويعكس هذا الحضور المتعدد الطابع العرضاني لملف زيت الزيتون، الذي يتقاطع مع السياسات الفلاحية، والمالية، والتجارية، والدبلوماسية، والنقدية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

330
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
312
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
297
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
292
الأخبار

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات
284
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
282
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
281
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
279
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
268
أخر الأخبار

اليابان: العثور على معادن نادرة في رواسب استُخرجت خلال مهمة في أعماق البحار

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى