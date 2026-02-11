تزامنا مع اليوم العالمي للأنترنات الآمن: إطلاق ومضة  “اللاءات الأربع” لحماية الأطفال في تونس [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت وزارتا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتكنولوجيات الاتصال ومضة وطنية تحسيسية تحت عنوان “اللاءات الأربع”، وذلك بهدف توعية الأولياء والأسر بأهمية الرقابة الوالدية لضمان استخدام آمن للأطفال للفضاء السيبرني، تزامنا مع اليوم العالمي للأنترنات الآمن الموافق للأربعاء 11 فيفري 2026.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى دعم قدرات الأسرة التونسية وتعزيز دورها في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، خاصة في ظل تنامي استخدام الوسائط التكنولوجية لدى الفئات العمرية الصغرى.

توصيات واضحة حسب الفئات العمرية

وترتكز الحملة على أربع توصيات أساسية تدعو إلى تأطير استعمال الأطفال للتكنولوجيا وفق مراحلهم العمرية، وهي:

عدم تعريض الأطفال للشاشات قبل سن الثالثة.

تجنب ألعاب الفيديو قبل سن السادسة.

منع استخدام الأنترنات دون رقابة قبل سن التاسعة.

عدم الولوج إلى مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي قبل سن الخامسة عشرة.

وتؤكد هذه التوجيهات أهمية المرافقة الأسرية في بناء سلوك رقمي مسؤول، بما يساهم في الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ويوفر بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال.

مبادرة تشاركية للوقاية

وتأتي هذه الومضة في إطار الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي، وضمن المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات الخطرة، بما يعكس توجها رسميا نحو تكثيف برامج التوعية وتعزيز ثقافة الوقاية.

ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المواطنين إلى متابعة مستجداتها عبر منصاتها الرقمية وبواباتها الرسمية، التي توفر معلومات وإرشادات موجهة للأسر حول سبل حماية الأطفال ومرافقتهم في الاستخدام السليم للتكنولوجيا.

