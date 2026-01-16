Français
تزامنًا مع موسم الزراعات الكبرى : والي باجة يعاين مخزون مادة الأمونيتر بمعتمدية قبلاط

في إطار متابعة الموسم الفلاحي 2025–2026، أدّى والي باجة أحمد بن خراط زيارة ميدانية غير معلنة إلى مركز قبلاط للخزن والتوزيع التابع للمجمع الكيميائي التونسي، مرفوقًا بالسادة الكاتب العام للولاية، ومعتمدة قبلاط بالنيابة.

و قد تمّ خلال الزيارة معاينة كميات مادة الأمونيتر المتوفّرة بالمجمع، والاطّلاع على ظروف التخزين، إلى جانب التثبّت من طريقة تنظيم عمليّة التزويد والتوزيع لفائدة التعاونيات والشركات الفلاحية المتعهّدة ببيع هذه المادّة وتوفيرها للفلاحين، خاصّة في هذه الفترة التي تشهد ذروة الحاجيات بالنسبة للزراعات الكبرى.

و في هذا السياق، أكّد السيّد الوالي على ضرورة إحكام تنظيم عمليّة التوزيع واحترام التراتيب الجاري بها العمل، داعيا في هذا السياق إلى تكثيف نسق التوزيع، بما يضمن حسن التصرّف في الكميات المتوفّرة، ويحول دون أي إخلالات أو انقطاعات في التزويد، ويحافظ على توازن المنظومة الفلاحية بالجهة.

كما تمّ، إثر التحاور مع الإطارات والمكلّفين بإدارة المجمع، التأكيد على تعزيز الدعم اللوجستي والبشري من خلال إضافة فريق عمل ليلي، قصد تفادي أي تأخير في تزويد المنتفعين، إلى جانب تعزيز عدد العملة بما من شأنه التسريع في نسق العمل وتحسين مردوديّته، استجابة لحاجيات الفلاحين وضمانًا لاستمراريّة التزويد في أفضل الظروف

