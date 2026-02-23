Français
تزايد الدعوات لإلغاء مباريات كأس العالم 2026 في المكسيك

تزايدت الدعوات المطالِبة بإلغاء مباريات كأس العالم 2026 في دولة المكسيك، في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من كارتل والقوات المسلحة المكسيكية، وذلك بعد وفاة زعيم الكارتل نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، المعروف بلقب “إل مينشو”.

و تستضيف المكسيك، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 في شهر جوان المقبل.

و أثارت أعمال العنف المتصاعدة مخاوف جدية بشأن سلامة الجماهير، خاصة مع استعداد مدينة غوادالاخارا لاستضافة أربع مباريات ضمن البطولة، من بينها مواجهات لمنتخبات المكسيك و إسبانيا و أوروغواي و كولومبيا.

و رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى الآن، إلا أن تقارير إنجليزية وعالمية أشارت إلى أن الاتحاد يراقب الوضع عن كثب في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.

من جانبها، كثفت الحكومة المكسيكية انتشار قوات الأمن في محاولة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة، كما تم تأجيل بعض الفعاليات الرياضية المحلية نتيجة الأوضاع الأمنية.

و مع تبقي أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم 2026، فتح تصاعد العنف الباب أمام نقاشات واسعة حول قدرة المكسيك على استضافة المباريات بأمان، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الفترة المقبلة.

