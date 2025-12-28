تزايد عدد الوافدين على ولاية جندوبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المتوقع أن يتوافد على ولاية جندوبة لاسيما مدينتي طريقة عين دراهم، خلال الفترة الممتدة من 21 وإلى غاية 31 ديسمبر 2025 أكثر من 15 ألف سائح و تحقيق 32 ألف ليلة مقضاة مع تسجيل حوالي 2700 مقيم ليلة رأس السنة الإدارية.

و قد سجل القطاع السياحي بالجهة خلال الفترة الممتدة من 01 وإلى غاية 20 ديسمبر 2025 زيادة بنسبة 28 بالمائة في عدد الوافدين حيث بلغ عددهم 14684 سائحا مقابل 11474 سائحا مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية ذلك وفق بيانات نشرتها المندوبية الجهوية للسباحة بطبرقة.

كما سجلت الجهة تطورا بنسبة 37,3 بالمائة في عدد الليالي المقضاة اذ بلغ عددها 25910 ليلة مقضاة مقابل 18866 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة لسنة 2024.

و حسب المصدر ذاته فان هذه الأرقام كان لها انعكاسا إيجابيا على الحصيلة المنجزة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي و الى غاية 20 ديسمبر 2025 حيث بلغ عدد الوافدين على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي المنتصبة بالجهة 241691 سائحا مقابل 233761 سائحا خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بزيادة ب 3,4 بالمائة.

كما حققت الجهة ارتفاعا في عدد الليالي المقضاة بنسبة 5٫6 بالمائة ليبلغ 518824 ليلة مقضاة مقابل 491130 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

و تحتل السياحة الداخلية المرتبة الأولى من حيث الوافدين والليالي المقضاة تليها السوق الجزائرية ثم السوق البولونية ثم السوق الليبية.

كما تشهد ولاية جندوبة في هذه الفترة المتزامنة مع العطلة المدرسية و الجامعية حركية نشيطة و إقبالا لافتا للزوار من تونس و من الخارج للإستمتاع بهذه الأجواء المميزة في الفترة الشتوية نتيجة ماتوفره الجهة من مقومات سياحية و روافد إيكولوجية و بيئية و محطات إستشفائية و مواقع أثرية و تاريخية و مرافق رياضية و صناعات تقليدية لتسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة إمتلاء جيدة، وفق المندوبية.

