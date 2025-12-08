تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انعقد صباح اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خُصّص لمتابعة وضعية تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والطاقة والداخلية، والرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”، إضافة إلى ممثلين عن الشركات الخاصة الناشطة في القطاع ورئيس غرفة موزّعي قوارير الغاز.

و خلال الجلسة، تم تقديم معطيات دقيقة حول الوضع العام للتزويد في مختلف ولايات الجمهورية، خاصة على مستوى وحدات التعبئة بمحافظات بن عروس وبنزرت وقابس، التي تعمل بطاقتها القصوى دون انقطاع. وأكدت التقارير أنّ نسق التزويد بهذا المنتوج الحيوي يسير بصفة عادية، دون تسجيل أي أعطال أو إشكاليات قد تعطل عملية الإنتاج والتوزيع.

كما أبرز الحاضرون أنّ الاستعدادات لتأمين حاجيات السوق من قوارير الغاز انطلقت مبكراً هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، وذلك تحسباً لتزايد الطلب خلال فصل الشتاء. وشملت هذه الاستعدادات وضع برامج توريد مسبقة، وجلب كميات إضافية، وتعزيز قدرات التخزين، إلى جانب عمليات الصيانة التي شملت وحدات التعبئة.

و تمّ خلال الاجتماع الاتفاق على تكوين مخزون احتياطي من الغاز على مستوى وحدات التعبئة لضمان استمرارية التزويد على مدار الساعة، مع إرساء آلية للتنسيق المشترك خاصة على المستوى الجهوي للتدخل الفوري في حال ظهور أي إشكاليات.

و أكد الوزير سمير عبيد على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وتبادل المعلومات بشكل دوري لضمان متابعة فعّالة، مشدداً على أهمية البعد الاجتماعي في عملية التوزيع، مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية التي تعاني من ظروف مناخية قاسية خلال الشتاء.

كما عبّرت الأطراف الحاضرة عن جاهزيتها لضمان تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي طيلة الموسم الشتوي، في إطار منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج والتوزيع والمراقبة.

و من المنتظر أن تتواصل عمليات المتابعة الدورية لعمليات الإنتاج والتزويد خلال الأسابيع القادمة، مع تركيز نقاط تواصل لمراقبة الوضع في مختلف الجهات.

