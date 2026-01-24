تساقط الأمطار في ولايات الشمال الغربي [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل مساء اليوم السبت 24 جانفي 2026، تساقط كميات من الأمطار على عدد من ولايات الشمال الغربي من الجمهورية، من بينها باجة وجندوبة وسليانة وفق ما أفاد به مراسل تونس الرقمية بباجة.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن كميات الأمطار إلى حدود الساعة الثامنة مساءً بلغت 17 مم في الكاف، و14 مم في باجة، و11 مم في جندوبة.

من جهة أخرى، توقع المرصد الوطني للرصد الجوي أن تتواصل اليوم ظهور سحب عابرة كثيفة مصحوبة بأمطار مؤقتة ورعدية بالشمال والوسط، ومحليًا بالجنوب. كما أشارت التوقعات إلى أن تكون الأمطار أحيانًا غزيرة بالشمال الغربي، مع إمكانية تساقط الثلوج على المرتفعات الغربي.

