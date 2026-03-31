تساقط الثلوج في معتمدية مكثر من ولاية سليانة [فيديو]

شهدت عدد من ولايات الشمال الغربي، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بحبات البرد وموجة من الطقس البارد، في ظل تقلبات مناخية تشهدها مختلف مناطق البلاد.

ووفق ما أفاد به مراسل “تونس الرقمية”، فقد سجلت معتمدية مكثر من ولاية سليانة نزول كميات من الثلوج، خاصة بالمناطق المرتفعة وبعض المناطق المجاورة، في مشهد نادر نسبياً خلال هذه الفترة من السنة.

كما شهدت معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة تساقط كميات هامة من البرد، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته، سجلت ولاية باجة منذ فجر اليوم نزول كميات غزيرة من الأمطار، تواصلت على فترات خلال ساعات الصباح، وهو ما ساهم في تعزيز المخزون المائي، مع الدعوة إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية.

