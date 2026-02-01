Français
الأخبار

تسجيل تهاطل 143 مليمترا من الأمطار على بني مطير خلال الساعات 24 المنقضية

سجلت بني مطير من ولاية جندوبة هطول 143 مليمترا من الأمطار، خلال الساعات 24 المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس السبت إلى السابعة من صباح الأحد)، كما شهدت عين دراهم من الولاية ذاتها تهاطل 104 مم، أعلى الكميّات شهدتها، أيضا، الكريب (99 مم)، من ولاية سليانة. في ما يلي بقيّة الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية جندوبة// بني مطير 143/ عين دراهم 104 / سد يوهرتمة 96 / فرنانة 90 / بلطة بوعوان 77 / سد بربرة 64 / طبرقة 56 / وادي مليز 44 / غار الدماء 49 / بوسالم36 / جندوبة 33 /

//ولاية باجة// محطّة وادي الزرقاء 27 / سد سيدي سالم 14 / باجة الجنوبية 31 / عمدون 51 / تيبار 37 / سد كساب 71 / قبلاط 17 / مجاز الباب 30/ / تستور 25 / باجة المحطّة 43 / نفزة 30 / تبرسق 55 /

//ولاية سليانة// سد بورويس 29 / مكثر المدينة 29 / عين بوسعدية 55 / سليانة 30 / الكريب 99 / قعفور 33 /

//ولاية الكاف// الطويرف 49 / k13 27 /محطّة الكاف 42 / تاجروين 11 / قلعة سنان 3 / الجريصة 8 / وادي ملاق 60 / السرس 28 / الدهماني 28 / القلعة الخصباء 3 / ساقية سيدي يوسف 56 / نبر 44 / الكاف 54 / القصور 18 /

//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 13 / غزالة 52 / العزيب 17 / راس الجبل 16 / العالية 13 / ماطر 29 / جومين 58 / سجنان 49 / تينجة 17 / بنزرت 19 / غار الملح 14 /

//ولاية زغوان// الزريبة 17 / سد وادي الكبير 42 / عين عسكر 14 / مقرن 14 / بئر مشارقة 20 / صواف 16 / زغوان 116 / الفحص 20 / الناظور 20 /

//ولاية المنستير// الساحلين 2 / بنبلة 1 / صيادة/لمطةبوحجر 1 / الوردانين 1 / معتمر 3 / المنستير 3 / البقالطة 2 / قصر هلال 2 /

//ولاية المهدية// سيدي علوان 3 / السواسي 1 / ملولش 2 / السابة 4 / الجم 3 / قصور الساف 3 / المهدية الميناء 2 /

//ولاية نابل// بوعرقوب 7 / دار شعبان 12 / بني خيار 13 / دار علوش 6 / قرمبالية 17 / الحمامات 8 / قربة 7 / تاكلسة 5 / الميدة 16 / منزل تميم 9 / حمام الغزاز 6 / بني خلاد 11 / منزل بوزلفة 7 / الهوارية 7 / قليبية 10 / نابل 12 / سليمان 8 /

//ولاية تونس// تونس قرطاج 15 / حلق الوادي 12 / سيدي بوسعيد 17 /

//ولاية القصرين// سبيبة 2 / تالة 2 / فريانة 2 / ماجل بلعباس 1 /

أهم الظواهر الجويّة

هبوب رياح قويّة بلغت سرعتها القصوى بحساب الكيلومتر في الساعة 150 بالقصرين، و 98 بتوزر و 91 بكل من قبلي و المنستير و تطاوين، و 89 بمدنين و تالة، و 85 ببنزرت، و81 بكل من باجة و سيدي بوزيد و زغوان، و 78 بالنفيضة و تونس/قرطاج.

و أثارت الرياح الأتربة و الرمال بالجنوب و تمّ تسجيل عاصفة رملية بتوزر و قابس و مدنين.

