تسجيل رجتين ارضيتين بولايتي القيروان و سليانة

سجّلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، خلال ليل وصبيحة يوم الأربعاء 05 فيفري 2026، هزّتين أرضيتين بكلّ من منطقة الشراردة التابعة لولاية القيروان ومنطقة الروحية التابعة لولاية سليانة، وسط البلاد.

الرجة الأولى تمّ تسجيلها شمال غرب الشراردة، يوم الخميس 5 فيفري 2026، على الساعة 5:53 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوّتها 2,9 درجات على سلّم ريشتر.

وفي اليوم نفسه، وعلى الساعة 21:13، رصدت محطات المراقبة الزلزالية للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية ثانية بلغت قوّتها 2,7 درجات على سلّم ريشتر، وذلك بشرق منطقة الروحية. وقد قُدّر مركز الهزّة عند خط عرض 35.62 درجة وخط طول 9.11 درجات، وعلى عمق يناهز 9 كيلومترات.

