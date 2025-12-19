تسجيل عجز مطري وطني بنسبة 20 بالمائة خلال شهر نوفمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تميّز شهر نوفمبر 2025 بتسجيل عجز مطري وطني بنسبة 20 بالمائة، وفق ما ورد بنشرة المناخ الصادرة، أمس الخميس، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

و سجل شمال البلاد كميات أمطار، كانت عموما في حدود المعدلات العادية، بفضل التساقطات الغزيرة، التي شهدتها مناطق الشمال الغربي، ولا سيما مدينة طبرقة، فقد سجّلت هذه المحطة عدّة كميات يومية هامة من الأمطار، من بينها 33،4 مليمترا يوم 2 نوفمبر 2025، و72 مليمتر يوم 21، و 42،2 مليمتريوم 22، و 46،2 مليمتر يوم 26، و38 مليمتر يوم 27، و34 مليمتر يوم 28 نوفمبر.

و قد ساهمت هذه الفترات المتتالية من الأمطار في تعويض جزء كبير من العجز المسجّل في مناطق أخرى من البلاد، خاصة في الوسط حيث بلغ نقص التساقطات 90 بالمائة، وفي الجنوب بعجز قُدّر بـ40 بالمائة.

و بلغ مجموع الأمطار المسجّلة في الشمال في تسع محطات أرصاد جوية 694،3 مليمتر، أي ما يعادل 105،2 بالمائة من المعدل العادي لنفس الفترة.

أما في الوسط، فقد سجّلت سبع محطات مجموع أمطار قدره 19،8 مليمتر فقط، أي ما يمثل 9،5 بالمائة من المعدل الطبيعي، وهو ما يعكس عجزا مطريا حادا يقارب 90 بالمائة.

و بخصوص الجنوب، فقد بلغ مجموع الأمطار المسجّلة في تسع محطات 94،8 مليمتر، مقابل معدل طبيعي يقدّر ب 158،8 مليمتر، أي ما يعادل 60،5 بالمائة من المعدل المناخي.

من جهة أخرى، بلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة 16،6 درجة خلال شهر نوفمبر 2025، وهو أعلى بقليل من المعدل العادي البالغ 16،5 درجة مئوية، بفارق قدره 0،1 درجة.

و تراوحت المتوسط الشهري لدرجات الحرارة بين 11،9 درجة في تالة و19،1 درجة في جربة.

أما درجات الحرارة القصوى المتوسطة فقد تراوحت بين 16،3 درجة في تالة و 23،9 درجة في مدنين، في حين بلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة القصوى 21،9 درجة، متجاوزا المعدل المرجعي البالغ 21،5 درجة.

و تراوحت درجات الحرارة الدنيا بين 6،5 درجة مئوية في الكاف و 15،1 درجة مئوية في المهدية.

و قد استقر المعدل الوطني لدرجات الحرارة الدنيا عند 11،3 درجة، وهو أقل قليلا من المعدل المرجعي البالغ 11،6 درجة.

كما تمّ تسجيل تساقط للثلوج خلال الشهر، خاصة في المناطق الجبلية بالشمال الغربي، ولا سيما بعين دراهم و المرتفعات المجاورة.

