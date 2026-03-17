Français
Anglais
العربية
الأخبار

تسجيل نحو 18 ألفا و 300 مخالفة اقتصاديّة منذ مطلع شهر رمضان المعظّم

أسفرت تدخلات فرق المراقبة الاقتصادية المنجزة بكافة ولايات الجمهوريّة،  من 1 إلى 26 رمضان الحالي، عن رفع إجمالي 18298 مخالفة اقتصادية إثر94045 زيارة رقابية، مسجّلة تطوّرا بنسبة 9.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان الفارط(16691 مخالفة)، وفق ما جاء في بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

و تعلّقت المخالفات المسجّلة، وفق ذات البلاغ، بشفافية المعاملات بـ9034 مخالفات، والتجاوزات السعرية والاحتكارية بـ 6252  مخالفة، والتلاعب بالدعم بـ244 مخالفة، بينما تم تسجيل 2787 مخالفة أخرى تتعلق بالجودة والميتورولوجيا وبقية المجالات.

و توزّعت هذه المخالفات، حسب القطاعات، إلى 8553 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و5515 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و2070 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، و2160 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة

كما أسفرت العمليات الرقابية عن حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية تمثّلت بالخصوص في 432 طنّا من مشتقات الحبوب المدعمة، و25 طنا من الخضر والغلال منها 5.6 طنا من الموز، 106 آلاف بيضة، و13.5 طنّا من لحوم الدواجن والأسماك و اللحوم الحمراء، و19483 لترا من الزيت النباتي المدعم، و565 لترا من الحليب، و27 طنا من السكر، و27 طنّا من المواد العلفية و60 طنّا من الأسمدة الكيميائية، و28001علبة تبغ

 و أشار البلاغ إلى أن الوزارة تلقت  313 شكاية عبر الخط الأخضر تعلّقت أغلبها  بالترفيع في أسعار المنتوجات الأساسية خاصة منها لحوم الدواجن، وتولت معالجة 70 بالمائة منها، مبيّنة أن عدد الشكايات الواردة عبر الرقم الأخضر تطوّر بنحو  13 بالمائة مقارنة مع سنة 2025 (166 شكاية).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى