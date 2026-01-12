تسجّل نموًا لافتًا ضمن كبار المنتجين: تونس تعزّز الإنتاج العالمي من زيت الزيتون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر المجلس الدولي للزيتون مؤخرًا تحديثًا جديدًا حول أسعار زيت الزيتون، إلى جانب اتجاهات التجارة الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة، فضلًا عن أسعار الإنتاج.

وتُظهر الأرقام الأولية أن الإنتاج العالمي من زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 بلغ نحو 3 ملايين و572 ألف طن، مسجّلًا زيادة بنسبة 38%، أي ما يعادل 983 ألف طن إضافية مقارنة بالموسم السابق.

وعلى مستوى الإنتاج، يُقدَّر أن الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون قد أنتجت 3 ملايين و392 ألف طن، أي ما يمثل 95% من الإنتاج العالمي لموسم 2024/2025. ومن بين هذه الكمية، تعود 2 مليون و110 آلاف طن (+36%) إلى الدول الأوروبية، حيث تصدّرت إسبانيا القائمة بإنتاج بلغ 1 مليون و419 ألف طن (+66%)، تلتها اليونان بـ 250 ألف طن (+30%)، ثم إيطاليا بـ 248 ألف طن (−25%)، والبرتغال بـ 177 ألف طن (+10%).

أما بقية الدول الأعضاء في المجلس، فقد بلغ إنتاجها الإجمالي 1 مليون و282 ألف طن. وسُجِّلت زيادات لافتة خصوصًا في تركيا التي بلغ إنتاجها 505 آلاف طن (+135%)، وتونس بـ 340 ألف طن (+55%).

وفي ما يتعلق بالاستهلاك، تشير التقديرات إلى أن الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون بلغ حوالي 3 ملايين و215 ألف طن (+15%)، في حين وصلت الواردات العالمية إلى نحو 1 مليون و198 ألف طن (+15%).

وبلغ استهلاك الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون ما مجموعه 2 مليون و179 ألف طن، في حين قُدِّر الاستهلاك في الدول غير الأعضاء بحوالي 1 مليون و36 ألف طن (+19%).

أما أسعار إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز، فقد سُجِّلت على النحو التالي:

إسبانيا : 433 يورو لكل 100 كغ خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 ديسمبر ، بانخفاض قدره 11% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.



إيطاليا : 665 يورو لكل 100 كغ خلال الفترة نفسها، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 30% .

اليونان : 465 يورو لكل 100 كغ خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 نوفمبر ، بانخفاض نسبته 6% .

ويعكس هذا التراجع في الأسعار التأثير المباشر لوفرة الإنتاج العالمي، في وقت تواصل فيه الأسواق الدولية التفاعل مع تحولات العرض والطلب خلال الموسم الحالي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



