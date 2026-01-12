Français
تشابي ألونسو : “السوبر أقل البطولات أهمية”

تشابي ألونسو : “السوبر أقل البطولات أهمية”

أبدى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا مباراة قوية أمام الخصم التقليدي.

و قال ألونسو بعد اللقاء: “الخسارة دائمًا مؤلمة، لكننا قدمنا أداءً جيدًا و كانت المباراة متكافئة. حاولنا الفوز حتى اللحظات الأخيرة و مع ذلك علينا أن نطوي هذه الصفحة سريعًا. كأس السوبر أقل البطولات أهمية، وتهانينا لبرشلونة على الفوز”.

و شدّد المدرب الإسباني على جهود لاعبه فينيسيوس جونيور، الذي أنهى فترة طويلة بدون أهداف بتسجيل هدف رائع : “فينيسيوس قدم أداءً مميزًا و كان أحد أهم عناصر الفريق في اللقاء و طلب استبداله بسبب الشد العضلي”.

و فيما يخص أسلوب اللعب الدفاعي و الاعتماد على الهجمات المرتدة، قال ألونسو : “اعتمدنا على صلابة الفريق و التحولات السريعة و لاعبيّ تعاملوا مع هذا الأسلوب بشكل جيد طوال معظم المباراة رغم أن الأمور خرجت عن السيطرة أحيانًا في نهاية الشوط الأول”.

