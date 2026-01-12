تشابي ألونسو : “السوبر أقل البطولات أهمية”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبدى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا مباراة قوية أمام الخصم التقليدي.

و قال ألونسو بعد اللقاء: “الخسارة دائمًا مؤلمة، لكننا قدمنا أداءً جيدًا و كانت المباراة متكافئة. حاولنا الفوز حتى اللحظات الأخيرة و مع ذلك علينا أن نطوي هذه الصفحة سريعًا. كأس السوبر أقل البطولات أهمية، وتهانينا لبرشلونة على الفوز”.

و شدّد المدرب الإسباني على جهود لاعبه فينيسيوس جونيور، الذي أنهى فترة طويلة بدون أهداف بتسجيل هدف رائع : “فينيسيوس قدم أداءً مميزًا و كان أحد أهم عناصر الفريق في اللقاء و طلب استبداله بسبب الشد العضلي”.

و فيما يخص أسلوب اللعب الدفاعي و الاعتماد على الهجمات المرتدة، قال ألونسو : “اعتمدنا على صلابة الفريق و التحولات السريعة و لاعبيّ تعاملوا مع هذا الأسلوب بشكل جيد طوال معظم المباراة رغم أن الأمور خرجت عن السيطرة أحيانًا في نهاية الشوط الأول”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



